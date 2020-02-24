صحيفة: "يومكس" و"سيمتكس" يوكدان الاهتمام الذي توليه الإمارات للابتكار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، إن معرضي "يومكس" و"سيمتكس" المنعقدان في أبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، يؤكدان الاهتمام الذي توليه الإمارة للابتكار وتبني منظومة الذكاء الاصطناعي التي تشكل تكنولوجيا المستقبل، لما لها من أهمية في تحسين مستوى الإنتاجية وجودتها، وتخفيض التكاليف وتحسن نوعية حياة البشر، إضافة إلى أن المعرضين يرسخان سمعة الإمارات بوصفها أحد المراكز العالمية الرائدة في التكنولوجيا والابتكار.



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وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" إلى أنه في هذه التظاهرة، تسجل الدولة إنجازاً جديداً بإعلانها "قرموشة"، الدرون العسكرية المسيّرة خفيفة الوزن، تحت شعار "صنع في الإمارات"، جزءاً من جهودها لاستشراف المستقبل وتحسين قدراتها في مختلف المجالات، وبأيدٍ وطنية، عقب النجاح المتواصل في بناء منظومة تعليمية قائمة على الابتكار وتشجيع الإبداع، وتوظيف التقنية مثل مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت التي تقام بالتزامن مع المعرضين بمبادرة من وزارة التربية والتعليم.

وأضافت في ختام افتتاحيتها أن 156 مليون درهم، قيمة الصفقات والعقود في اليوم الأول من المعرضين، تؤكد النجاح الذي تحققه هذه التظاهرة في دورتها الأكبر على الإطلاق 2020 وهو العام الذي حددته الإمارات ليكون قاعدة انطلاقها نحو المئوية بإنجازات نوعية، تتوج مسيرتها التنموية المستمرة منذ خمسين عاماً.