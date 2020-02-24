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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين.. تسجيل 150 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين اليوم إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها - باستثناء حالة وفاة واحدة - في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.
وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا كبيراً بالمقارنة مع تلك المسجّلة الأحد حين توفي 97 شخصاً بالفيروس.
وأكدت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوباي.
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