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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس السعودية.. توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الإثنين، 24/شباط/2020.
وبحسب نشرة الهيئة، تنشط الرياح الجنوبية على الرياض ،الشرقية ،القصيم ، حائل تمتد إلى الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، عسير .
وتوقعت هطول أمطار رعدية على تبوك، الجوف ،الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة والمدينة المنورة.
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