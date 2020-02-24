شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس السعودية.. توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الإثنين، 24/شباط/2020.

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وبحسب نشرة الهيئة، تنشط الرياح الجنوبية على الرياض ،الشرقية ،القصيم ، حائل تمتد إلى الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، عسير .

وتوقعت هطول أمطار رعدية على تبوك، الجوف ،الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة والمدينة المنورة.