حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر اليوم الاثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_السعودية نيوز

أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن حالة الطقس اليوم الإثنين، تشهد سقوطا للأمطار المتوسطة إلي الغزيرة علي مناطق متفرقة من القاهرة الكبري والوجه البحري تكون رعدية أحيانا، بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



وتابع خبراء الهيئة، أن الطقس علي السواحل الشمالية الغربية بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، و سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة علي مناطق متفرقة تكون رعدية أحياًنا، والرياح نشطة غربًا مما تؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية.

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وأشار الخبراء إلي أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة علي مناطق متفرقة تمتد إلي شمال سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة.

أما طقس جنوب الصعيد، فهو معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وسقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للأتربة، بينما شمال الصعيد بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة علي مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح تنشط في بعض الأحيان.

وعن حالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر، والرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.4 إلي 1.8 متر والرياح شمالية غربية.