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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الاثنين

متابعات_الخليج 365

قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في نشرته اليومية، أن الطقس في الإمارات، اليوم الإثنين، من المتوقع أن يكون صحوا إلى غائم جزئياً، ورطبا ليلاُ وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، مشيراً إلى ارتفاع في درجات الحرارة. والرياح شمالية شرقية – جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

وتابع المركز أن الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:35، الثاني عند الساعة 03:01، الجزر الأول عند الساعة 20:26، والثاني عند الساعة 07:57.

 

أما بحر عمان فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:06، الثاني عند 23:01، الجزر الأول عند الساعة 16:30، الجزر الثاني عند الساعة 05:12.

 

درجات الحرارة

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

 

 

 

أبو ظبي 33 21 85 35

 

دبي 33 20 80 40

 

الشارقة 31 19 90 45

 

عجمان 30 20 85 35

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أم القيوين 30 18 90 40

 

رأس الخيمة 31 17 85 35

 

الفجيرة 27 21 80 50

 

العين 32 21 75 35

 

ليوا 33 18 90 30

 

الرويس 26 19 90 45

 

السلع 25 19 90 40

 

دلما 26 20 90 50

 

طنب الكبرى 25 19 85 45

 

طنب الصغرى 25 19 85 45

 

أبو موسى 25 19 85 45

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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