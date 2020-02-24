الجيش الليبي يضع شروطاً لمواصلة الحوار مع حكومة الوفاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد المتحدث باسم قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، التزام قواته بالهدنة المعلنة لوقف إطلاق النار، مضيفاً أن قوات الوفاق تخرق الهدنة ولم نرد إلا في مرة أو اثنتين أهمها بقصف الأسلحة بميناء طرابلس.



وشدد في مؤتمر صحافي على وجود شروط للقيادة العامة للمضي في الحوار، تتمثل في محاربة الإرهاب وسحب الجنود الأتراك والمقاتلين السوريين بإشراف الأمم المتحدة، وفقاً لبوابة الوسط الليبية الإخبارية.

Advertisements

وأضاف أن "الشروط تشمل أيضاً سحب السلاح والعتاد التركي من القواعد التركية بمصراتة ومعيتيقة، ووضع التدابير العاجلة والقابلة للتنفيذ لحل الميليشيات وخروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المشهد ووقف تصريحاته اليومية بخصوص الشأن الليبي".

يشار إلى أن طرفي الصراع في ليبيا أجريا محادثات عسكرية في جنيف، ومن المقرر إجراء محادثات سياسية في جنيف في وقت لاحق من الشهر الجاري، ورفض المسماري في المؤتمر الصحافي، تدشين أي قواعد عسكرية أو وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية.