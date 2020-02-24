- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يضع شروطاً لمواصلة الحوار مع حكومة الوفاق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد المتحدث باسم قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، التزام قواته بالهدنة المعلنة لوقف إطلاق النار، مضيفاً أن قوات الوفاق تخرق الهدنة ولم نرد إلا في مرة أو اثنتين أهمها بقصف الأسلحة بميناء طرابلس.
وشدد في مؤتمر صحافي على وجود شروط للقيادة العامة للمضي في الحوار، تتمثل في محاربة الإرهاب وسحب الجنود الأتراك والمقاتلين السوريين بإشراف الأمم المتحدة، وفقاً لبوابة الوسط الليبية الإخبارية.
وأضاف أن "الشروط تشمل أيضاً سحب السلاح والعتاد التركي من القواعد التركية بمصراتة ومعيتيقة، ووضع التدابير العاجلة والقابلة للتنفيذ لحل الميليشيات وخروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المشهد ووقف تصريحاته اليومية بخصوص الشأن الليبي".
يشار إلى أن طرفي الصراع في ليبيا أجريا محادثات عسكرية في جنيف، ومن المقرر إجراء محادثات سياسية في جنيف في وقت لاحق من الشهر الجاري، ورفض المسماري في المؤتمر الصحافي، تدشين أي قواعد عسكرية أو وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يضع شروطاً لمواصلة الحوار مع حكومة الوفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.