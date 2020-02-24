كوريا الجنوبية تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الإثنين، عن حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد، ليرتفع العدد إلى 7 وفيات.



وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن حالة الوفاة لرجل عمره 62 عاما من مستشفى في منطقة "تشيونجدو" التي شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة المؤكدة، إلى جانب دايجو المجاورة في الأسابيع الأخيرة.

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كما أعلنت عن 161 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 763 شخصا، وذلك بعد يوم واحد من رفع الحكومة مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن 115 من تلك الحالات الجديدة لها صلة بكنيسة في مدينة دايجو بجنوب شرقي البلاد، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة امرأة عمرها 61 عاما حضرت أكثر من قداس هناك بالفيروس الأسبوع الماضي.

وأضافت أن 29 حالة إصابة بفيروس كورونا، تم اكتشافها، بعد عودتهم من رحلة إلى إسرائيل.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام في كوريا الشمالية، أن السلطات تحتجز نحو 380 أجنبيا في الحجر الصحي كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا.