المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: أزمة ليبيا الإرهاب وقادرون على حسم المعركة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الأزمة في ليبيا ليست أمنية وإنما في وجود الإرهابيين الذين يريدون الاستيلاء على ثروات البلاد، مشيرا إلى أن الجيش قادر على حسم المعركة.
وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن قوات الجيش الليبي تعرضت للعديد من الخروقات، وترد مباشرة على أي خرق لوقف إطلاق النار من طرف العدو، لكننا لم نبادر بخرق الهدنة.
وأضاف: الشعب الليبي يرفض بشكل تام وجود أي قواعد أو قوات أجنبية على أراضي البلاد، مشيدا بكل من يحارب من أجل حماية الوطن في ظل هذه الظروف الحاسمة.
وأشار إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي تعلم أن المليشيات ستكون عقبة في طريق حل الأزمة، لذا فالجيش الوطني يرفض وجودهم.
وشدد المسماري على "رفض أن تبقى طرابلس حاضنة لكل الإرهابيين، ومحاولة حكومة فايز السراج جعل البلاد عاصمة تنطلق منها التنظيمات الإرهابية على غرار داعش والقاعدة من أجل السيطرة على دول الجوار والدول الأفريقية ودول المتوسط".
كما بين المتحدث باسم الجيش الليبي أن الاتحاد الأوروبي أصبح يشعر بالخطر بعد نقل تركيا عناصر من جماعات متطرفة إلى ليبيا، ولا يمكن التعايش مع الإرهابيين الذين يفجرون المنازل ودور العبادة.
ونوه بأن غالبية المليشيات التركية لديهم سوابق جنائية ومتورطون في جرائم قتل واغتصاب وسرقة ونهب، كما صنف مجلس الأمن بعضهم كإرهابيين ومجرمين مطلوبين للعدالة الدولية.
وشدد على أن الوضع في ليبيا لن يحل إلا بالقضاء على المليشيات، لذلك لا يمكن الدخول في حوار مع الإرهابيين أو الجلوس معهم على طاولة المفاوضات، لأنهم لا يعترفون بالقوانين الدولية.
كما دعا المسماري أبناء طرابلس إلى الابتعاد عن المليشيات وعدم الانخراط معهم في قتال أبناء الشعب الليبي.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة لها بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة الليبية أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.
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