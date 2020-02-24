إيران تسجل أدنى مشاركة في الانتخابات منذ "ثورة الخميني"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت الانتخابات التشريعية الإيرانية، التي جرت الجمعة، أدنى نسبة مشاركة في اقتراع منذ عام الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي عام 1979.



وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 42,57%.

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وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل التصويت أن نسب المشاركة في كل من 10 انتخابات تشريعية أُجريت مذاك، تجاوزت الـ50%.

وأظهرت صور خلو مراكز اقتراع من وجود ناخبين في أنحاء متفرقة من إيران مع بدء ساعات التصويت في الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ11، والتي يصفها معارضون بـ"المسرحية الهزلية".

وتداول ناشطون إيرانيون عبر الإنترنت صورا تكشف عزوف الناس عن الذهاب للتصويت، لا سيما داخل مدينة قاسم آباد الواقعة بمحافظة خراسان رضوى (شمال شرق).

وتنافس 7148 مرشحا للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا في أول انتخابات إيرانية منذ إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار 2018.