«تصريحات طائفية».. بلاغ للنائب العام ضد عبدالله رشدي وسامح عبدالحميد بسبب مجدي يعقوب

ذكرت وسائل إعلامية أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد كل من عبد الله رشدي والمدعو سامح عبد الحميد لتطاولهما على الدكتور مجدي يعقوب.

وقال صبري في بلاغه، الذي نقله موقع "البوابة نيوز"، إنه "بأسلوب متدني خرج علينا المبلغ ضدهما بتصريح طائفي من شأنه إحداث الفتنة الطائفية بين أبناء النسيج الواحد وذلك بحق الجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب ـ الحاصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بلندن وجائزة فخر بريطانيا ووسام الاستحقاق البريطاني وقلادة النيل العظمى لجهوده الوافرة في مجال جراحة القلب ومؤسس مركز أسوان للقلب."

وأضاف صبري: "نشر المبلغ ضده الأول عبد الله رشدي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يلمح فيها بعدم دخول العالم المصري مجدي يعقوب لـ (الجنة) بسبب أنه مسيحي."

وأشار المحامي إلى أن "المبلغ ضده الثاني سامح عبد الحميد صرح بأن: الدكتور مجدي يعقوب إن مات على النصرانية ولم يدخل الإسلام فهو في النار ولا تنفعه أعمال الخير للمرضى في الخروج من النار، فهو قد أساء إلى ربه ومولاه برفضه الدخول في الإسلام، وتكذيبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه للقرآن، وأن كل الأديان باطلة إلا دين واحد هو الإسلام، وكل أتباع الديانات الأخرى كفار."

وتابع: "ما صرح به المبلغ ضدهما يثبت بما لا يدع مجالًا للشك ارتكابهما لجرائم تهديد السلم العام والوحدة الوطنية وترويع المواطنين وإحداث الفرقة والفتنة الطائفية بين أبناء النسيج الواحد."

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وطالب المحامي بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وإحالة المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية العاجلة، مقدماً حافظة بالمستندات المؤيدة لبلاغه.

يشار إلى أن الدكتور مجدي يعقوب تم تكريمه مؤخراً بوشاح "محمد بن راشد للعمل الإنساني"، بالإمارات، على هامش حفل صناع الأمل.

ونجح محمد بن راشد في جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة.

وقال حاكم دبي، عبر حسابه على تويتر: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".

وأضاف: "ستبقى الامارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي .. وستبقى حاضنة لكل العرب .. وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع".