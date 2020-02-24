سأل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "هل نفهم من تلكؤ ​الحكومة​، في معالجة أزمة ​الخبز​ والرغيف، وجعلها تتفاقم، أنّ التحضير يجري لرفع الدعم كليًّا عن هذه المادّة الحياتيّة الحيويّة؟ والأمر نفسه ينطبق على ​المحروقات​، ربّما لوضع ضريبة إضافيّة عليها". وشدّد على أنّه "إذا صحّت توقّعاتنا، فسنواجِه ولن نقبل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: هل نفهم من تلكؤ الحكومة أن هناك تحضيرا لرفع الدعم كليا عن الخبز؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.