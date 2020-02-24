ابراهيم الموسوي: إسرائيل فضيحة الغرب وتعرية لتبجحه بحقوق الانسان

رأى النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "وجود ​إسرائيل​ العدواني، وإجرامها الدائم في حق ​الفلسطينيين​، تجسيد حقيقي لهويتها الإرهابية العدوانية وطبيعتها الإستعمارية المستندة إلى دعم غربي لامحدود. إسرائيل فضيحة الغرب وتعرية لتبجحه ب​حقوق الانسان​. دواؤها الشافي فقط وفقط ​المقاومة​".

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