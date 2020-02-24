وصول ترامب إلى الهند في زيارة تستمر 3 أيام

وصل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى ​الهند​ في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وكذلك حل النزاعات التجارية بين البلدين. وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن ترامب سيقوم في وقت لاحق بتقديم التحية الهندية "ناماستي" بولاية "جوجارات" مسقط رأس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. كما أنه من المقرر أن يلقي كل من ترامب ومودي خطابا أمام حشد مؤلف من حوالي 125 ألف شخص في ملعب الكريكيت العملاق وسط عرض رائع عن التنوع الثقافي في الهند.

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