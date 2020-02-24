الصحة الكويتية: إصابة 3 اشخاص بكورونا بعد عودتهم من مدينة مشهد الايرانية

أعلنت وزراة الصحة ​الكويت​ية عن إصابة 3 اشخاص ب​فيروس كورونا​ بعد عودتهم من مدينة مشهد الايرانية، مشيرة الى أن الحالة الاولى لمواطن كويتي (51 عاما) ولم تظهر عليه أعراض، الحالة الثانية لسعودي (61 عاما) ولم تظهر عليه أعراض والحالة الثالثة لبدون (21 عاما) ظهرت عليه بوادر أوليه بأعراض المرض.

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