سلطات البحرين أعلنت عن أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت السلطات في ​البحرين​ عن أول إصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد وهي لمواطن قادم من ​إيران​، مشيرة الى أن أعراض الفيروس ظهرت عليه ونُقل على الفور للعلاج والعزل.

ودعت وزارة الخارجية في البحرين في وقت سابق مواطنيها إلى عدم السفر إلى إيران ومملكة ​تايلند​ وجمهورية ​سنغافورة​ ومملكة ​ماليزيا​ وجمهورية ​كوريا الجنوبية​ نظرًا لتفشي مرض فيروس كورونا (COVID-19) بالدول المذكورة، مؤكدة أن مواطنيها ومواطني ​دول مجلس التعاون​ والمقيمين القادمين من تلك الدول سيكونون خاضعين لفحوصات طبية وحجر طبي فور عودتهم من الدول المذكورة، حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين.