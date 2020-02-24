سلطات البحرين أعلنت عن أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت السلطات في البحرين عن أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد وهي لمواطن قادم من إيران، مشيرة الى أن أعراض الفيروس ظهرت عليه ونُقل على الفور للعلاج والعزل.
ودعت وزارة الخارجية في البحرين في وقت سابق مواطنيها إلى عدم السفر إلى إيران ومملكة تايلند وجمهورية سنغافورة ومملكة ماليزيا وجمهورية كوريا الجنوبية نظرًا لتفشي مرض فيروس كورونا (COVID-19) بالدول المذكورة، مؤكدة أن مواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين القادمين من تلك الدول سيكونون خاضعين لفحوصات طبية وحجر طبي فور عودتهم من الدول المذكورة، حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين.
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