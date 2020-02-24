أمير قطر بحث مع ملك الأردن بمجمل القضايا الإقليمية ووجّه بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين

أعلن الديوان الملكي ​الأردن​ي أنّ "ملك الأردن ​عبدالله الثاني​ وأمير قطر الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​، أجريا في قصر الحسينية مباحثات تناولت العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما، فضلًا عن التطورات في المنطقة"، موضحًا أنّ "الجانبين أكّدا خلال المباحثات اعتزازهما بالعلاقات الأخويّة بين البلدين، والحرص على النهوض بها في مختلف المجالات، خصوصًا الاقتصاديّة والاستثماريّة منها".

ولفت في بيان، إلى أنّ "المباحثات ركّزت على مجمل القضايا الإقليميّة، وفي مقدّمتها ​القضية الفلسطينية​، حيث تمّ تأكيد ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيّين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها ​القدس الشرقية​، على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية". وبيّن أنّ "المباحثات تطرّقت إلى الأزمات الّتي تشهدها المنطقة، وضرورة التوصّل إلى حلول سياسيّة لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام قطرية أنّ "أمير قطر وجّه بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيّين في قطر، بالإضافة إلى العشرة آلاف وظيفة الّتي تمّ إعلانها سابقًا في آب عام 2018 وبفتح مركز في الأردن لتسهيل ذلك، وبدعم صندوق التقاعد العسكري الأردني بمبلغ ثلاثين مليون دولار أميركي".