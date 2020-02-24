وزيرة الدفاع الفرنسية: نقف مع اليونان لمواجهة التوتر في بحر إيجة

لفتت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إلى أنّ "فرنسا تعتزم الوقوف مع اليونان ومساعدتها على مواجهة التوتر في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط".
وأوضحت في مقابلة مع صحيفة "تو فيما" اليونانيّة، أنّ "فرنسا تدعم اليونان وقبرص في مسألة احترام سيادتهما على مناطق بحريّة، وتدين مع شركائها الأوروبيّين، عدم احترام تركيا لهذه القواعد الأساسيّة".
مع الإشارة إلى أنّ اليونان وتركيا على خلاف بشأن قضايا مختلفة، من حقوق التعدين في بحر إيجة إلى قبرص المنقسمة عرقيًّا.
وترافق فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية، حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول خلال عمليّاتها في البحر المتوسط.
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