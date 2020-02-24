أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في بيان، "مقتل اثنين من مقاتليها في غارة جوية إسرائيليّة استهدفت ليل الأحد- الإثنين موقعًا تابعًا لها في إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق"، مؤكّدةً أنّ "الغارات الإسرائيلية جاءت بعد عجز العدوّ عن مواجهة مجاهدي "سرايا القدس" في أرض الميدان".
وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "جيش الدفاع الإسرائيلي قد شنّ سلسلة غارات ضدّ أهداف "إرهابيّة" تابعة لمنظمة "الجهاد الإسلامي" بجنوب مدينة دمشق، بالإضافة إلى عشرات الأهداف "الإرهابيّة" التابعة للمنظمة في قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس" أعلنت مقتل اثنين من مقاتليها بغارة جوية إسرائيلية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.