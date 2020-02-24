"سرايا القدس" أعلنت مقتل اثنين من مقاتليها بغارة جوية إسرائيلية في سوريا

أعلنت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لـ"​حركة الجهاد الإسلامي​" الفلسطينية، في بيان، "مقتل اثنين من مقاتليها في غارة جوية إسرائيليّة استهدفت ليل الأحد- الإثنين موقعًا تابعًا لها في إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق"، مؤكّدةً أنّ "الغارات الإسرائيلية جاءت بعد عجز العدوّ عن مواجهة مجاهدي "سرايا القدس" في أرض الميدان".

وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "جيش الدفاع الإسرائيلي قد شنّ سلسلة غارات ضدّ أهداف "إرهابيّة" تابعة لمنظمة "الجهاد الإسلامي" بجنوب مدينة دمشق، بالإضافة إلى عشرات الأهداف "الإرهابيّة" التابعة للمنظمة في قطاع غزة".