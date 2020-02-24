زلزال بقوة 4.9 درجات ضرب مدينة راور جنوب شرقي إيران

أعلن مركز رصد الزلازل في مؤسّسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، أنّ "​زلزال​ًا بقوّة 4.9 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة راور التابعة لمحافظة كرمان في جنوب شرق ​إيران​، وفي عمق 10 كيلومترات تحت الأرض".

ولم ترد لغاية الآن أي تقارير بوقوع أضرار جراء هذا الزلزال.

وكان زلزال بقوّة 5.7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب يوم أمس الأحد قضاء قطور في مدينة خوي التابعة لمحافظة أذربايجان الغربية شمال غربي إيران.