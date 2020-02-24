ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنه سيوقع على اتفاق سلام مع ​حركة طالبان​ الأفغانية، حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب في ​أفغانستان​ التي استمرت 18 عامًا.

ولفت ترامب في تصريحات للصحفيين ب​البيت الأبيض​ قبيل مغادرته إلى ​نيودلهي​ إلى ان "​القوات​ الأميركية في أفغانستان منذ 19 سنة، ونرى أن قادة طالبان يريدون التوصل لاتفاق ونحن كذلك".

وكانت إدارة الرئيس ترمب قد أعلنت في الشهر الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع طالبان على خفض الهجمات تمهيدا لاتفاق سلام وتزامنا مع الاستعداد لسحب ​القوات الأميركية​ من أفغانستان.