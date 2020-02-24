رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد يقدم استقالته إلى الملك

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كوالالمبور: قدم رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد البالغ 94 عامًا استقالته إلى الملك الإثنين، وفق ما أعلن مكتبه بعد محاولة من شركائه السياسيين لإسقاط الحكومة.

وقال المكتب في بيان إن مهاتير "بعث برسالة استقالة من منصب رئيس حكومة ماليزيا".