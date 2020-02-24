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وزير الصحة الفرنسي: نستعد تحسبا لانتشار فيروس كورونا بصورة وبائية

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، الأحد، إن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده أمر «مرجح للغاية» وإن السلطات الصحية تستعد تحسبا لانتشاره مشيرا إلى أنه يتابع الوضع في إيطاليا عن كثب.

وأضاف فيران في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان «اليوم ليس هناك سوى مريض واحد مصاب في فرنسا وهو في المستشفى في ليون. حالته الصحية ليست مقلقة. وكل الباقين، عدا رجل توفي عن ثمانين عاما، قد خرجوا من المستشفى بعد أن تماثلوا للشفاء وهم ليسوا ناقلين للعدوى».

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خلاف أميركي روسي بشأن الحملات الإعلامية حول كورونا

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وأضاف «احتمال ظهور حالات أخرى مرجح بشدة. هل يصبح وباء؟ نستعد لذلك».

وأشار الوزير إلى أن عدد معامل التحاليل المجهزة باختبارات تشخيصية ستزيد لتصل لطاقة «عدة آلاف» من الاختبارات يوميا مقابل 400 في الوقت الحالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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