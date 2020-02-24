شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مهمة الأخصائى الاجتماعى بالمدارس أمام "تعليم البرلمان " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة إنجى مراد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستنظر اليوم الإثنين طلب الإحاطة المقدم منها بشأن آليات الوزارة في الاختيار والكشف عن مؤهلات مديري المدارس والأخصائيين الاجتماعيين ومدى تأهيلهم حفاظًا على حسن سير العملية التعليمية وسلامة الطلاب، ولفتت إلى أن مهمة الإخصائى الاجتماعى هو أمر لابد أن يكون محل إعادة نظر والتعرف على ما يحتاجونه من تأهيل، نظرا لأهميتهم داخل المدرسة لدعم الطالب نفسيا واجتماعيا، موضحة أنها ستطالب بتعريف البرلمان لخطة التأهيل للإخصائى الاجتماعى .

يذكر أن مجلس النواب يشهد خلال الأسبوع الجارى أجندة تشريعية مزدحمة ومتنوعة وتتعلق بإصلاحات اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية حيث يوافق نهائيا على 4 مشروعات قوانين هامة وهى قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية لوضع مزيد من الإجراءات التى تحمى أمن الوطن من الإرهاب والإرهابيين، بالإضافة إلى مشروع قانون التمويل الاستهلاكى وقانون المنازعات الضريبية.

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كما يبدأ المجلس مناقشة تعديلات مهمة على قوانين السجون والبناء وقانون لتنظيم الفتاوى ويحسم أمر قانون حماية البيانات الشخصية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن أعداد المعلمين فى المدارس المصرية طبقا لآخر مؤشر إحصاء تم إعداده من قبل قطاع التكنولوجيا فى الوزارة، للعام الدراسى 2019،2020، هو 1018773 منهم 409913 معلم ذكر، مقابل 608860 معلمة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى وقت سابق أنه يوجد عجز فى أعداد المعلمين تخطى ال 320 ألف معلم، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين منذ أكتوبر الماضى لتعيين 120 ألف معلم لسد العجز فى التخصصات المختلفة وتجرى الآن الاختبارات النفسية للمتقدمين للوظائف التعليمية.