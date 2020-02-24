"سمير" يطلب تطليق زوجته: "بتعلم بنتنا ألفاظ خارجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

تقدم "سمير. ص" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بتطليق زوجته لما وقع عليه من ضرر، مبررًا طلبه: "مراتي بتعلم بنتنا كل التصرفات الغلط والألفاظ الخارجة".

منذ 5 سنوات، تعرَّف "سمير" على "مروة. ف" عن طريق أحد جيرانهما، أحب شخصيتها وبشاشة وجهها وحسن أخلاقها، فاختطفت قلبه، ثم تقدّم لخطبتها ووافق الأهل، ثم سرعان ما انتقلا لعشّ الزوجية.

من الأيام الأولى للزواج، لاحظ الزوج أن شريكة حياته لا تخجل من الألفاظ الخارجة، فحاول لفت نظرها لكنها اعتبرتها تصرفاتها وكذلك أسرتها بأنها شيء طبيعي، وبعد فترة حملت زوجته فانتظر علها تتغير حتى أنجبت طفلتهما "ملك"، بحسب الدعوى التي تحمل رقم 2105 لسنة 2019.

Advertisements

وقال سمير في دعواه إنه منذ ولادة ابنته، تتعامل معها مروة بطريقة غير صحيحة "تدلعها بكلمات مسيئة غير مقبولة" وعندما تشاجر معها تركت المنزل وغادرت لمنزل أسرتها لفترات حتى يتصالحا خوفًا على ابنته.

تحمل سمير طريقة تعامل زوجته مع ابنتهما لنحو 4 سنوات، آملًا أن تتغير لكنها استمرت في تصرفاتها السيئة ففقد الثقة فيها، وحاول إبعاد الطفلة عنها وتركها لدى اسرته فترات طويلة.

وفي المرة الأخيرة، سمع الزوج زوجته تتلفظ أمام الابنة بألفاظ خارجة فضربها وطردها، وقرر التخلص منها فلم توافق على الانفصال وهددته بأخذ الطفلة.

ولجأ الزوج لمحكمة الأسرة طالبًا تطليق زوجته، وما تزال الدعوى منظورة أمام القضاء.