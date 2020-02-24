الصين ستسمح للمقيمين غير المحليين بمغادرة ووهان

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
بدأت الصين في تخفيف بعض القيود المفروضة في ووهان حتى مع انتشار فيكروس كورونا القاتل في المزيد من دول أسيا وأجزاء من أوروبا، ما يثير المخاوف بشأن احتمال حدوث وباء عالمي وإحداث انخفاض في الأصول ذات المخاطر.
وقالت الصين اليوم الاثنين إنها ستسمح للمقيمين غير المحليين بمغادرة ووهان، المدينة التي تعتبر مركز تفشي الوباء، حتى مع ارتفاع عدد حالات الاصابة بالفيروس إلى أكثر من 77 ألف شخص، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.
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