عيب أوي.. الطيار الموقوف يرد على محمد رمضان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - استنكر الطيار أشرف أبو اليسر، من التصريحات التي أدلي الفنان محمد رمضان مؤخرا، بشأن صرف راتب شهري له.
وقال "أبو اليسر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، "عيب أوي"، موضحاً أنه لم يبتز "رمضان"، كما صرح في وسائل الإعلام، مشيرا إلي أنه خلال لقائه بالمستشار القانوني الخاص به لم يتطرقا في الحديث عن أي تعويض مادي.
وقال "أبو اليسر"، :" الموضوع فيه شق أدبي كبير، أنه خلاني أخرج من مهنتي اللي بحبها بهذا الشكل"، مضيفاً "وبعدين هو بيعرض عليا يديني مرتب شهري لحد ما تنتهي فترة خدمتي، مش أنا اللي رمضان يديني مرتب، عيب أوي".
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