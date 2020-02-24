محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه - (أ ش أ):
أعلنت السلطات في تايوان اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 28 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن الحالتين هما لأب في الثمانينات من عمره ونجله في الخمسينيات من عمره، مشيرة إلى أنه ليس لديهما أي سجل سفر حديث إلى البر الرئيسي في الصين.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في تايوان إلى 28 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.