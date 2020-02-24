ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في تايوان إلى 28 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه - (أ ش أ):

أعلنت السلطات في تايوان اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 28 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن الحالتين هما لأب في الثمانينات من عمره ونجله في الخمسينيات من عمره، مشيرة إلى أنه ليس لديهما أي سجل سفر حديث إلى البر الرئيسي في الصين.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).