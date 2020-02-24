حدث ليلاً| الطيار الموقوف يرد على محمد رمضان وحادث مروع بطريق المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث، المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

"أنا ما أجريش ورا حَد عشان يدِّيني مرتب".. الطيار الموقوف يرد على محمد رمضان

قال أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف نهائيًّا بسبب أزمته مع الفنان محمد رمضان، إنه لم يلجأ إلى القضاء إلا بسبب عدم التواصل من قِبَل محمد رمضان منذ 5 أشهر، ورفضه عقد جلسة لحل المشكلة وديًّا.

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حادث مروع.. مصرع 10 أشخاص بطريق المطار

لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بمدخل طريق المطار، اتجاه المعادي في منطقة الشروق.

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مفيد شهاب: أزمة سد النهضة تنتهي مارس المقبل على أقصى تقدير

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن أزمة سد النهضة الإثيوبي مصيرها الحل، وأن ذلك سيتم خلال شهر مارس المقبل على أقصى تقدير، مطالبًا بنبذ أية محاولات لزرع بذور الكراهية بين مصر وإثيوبيا وداعيًا إلى مزيد من الانفتاح والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.

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انتهكت خصوصيتها.. النائب العام يأمر بحبس المتهمة في واقعة "مسنة الطالبية"

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، مساء الأحد، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة لسيدة مسنة والمكلَّفة بخدمتها.

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بالصور.. سقوط أمطار على دمياط الجديدة ورأس البر

شهدت مناطق مختلفة في دمياط، ودمياط الجديدة ورأس البر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، سقوط أمطار دون أن تتأثر حركة الملاحة بهيئة الميناء.

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برلماني يخاطب "تشريعية النواب": يجب مناقشة قانون الأحوال الشخصية "جملة مش قطاعي"

تقدم النائب محمد فؤاد، بخطاب للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن إدراج مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به، والمشروعات الأخرى المتصلة، لمناقشتها، خاصة وأنها محالة إلى ذات اللجان التي ستناقش التعديل المقدم من الحكومة في ذات الشأن.

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محامي المُصابة بالإيدز: زوجها أُصيب بالمرض قبل الزواج بـ4 أشهر.. ويرفض علاجها

قال عمر جوهر، محامي الزوجة التي أُصيبت بمرض الإيدز من زوجها في البحيرة، إنها اكشفت إصابتها في أثناء متابعتها خلال فترة الحمل في الشهر الثالث؛ حيث أجرت تحليل الدم الشامل وثبت إصابتها بالمرض، وإصابة الطفل أيضًا.

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بعد إعلان انخفاض الأسعار.. تعرف على مستويات حج الجمعيات ومدة التقديم

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، في تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة، وفقًا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

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الآثار تكشف أسعار تذاكر أول متحف للحضارة المصرية بالغردقة

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه لأول مرة في محافظة البحر الأحمر، سيتمكن السائحون والزائرون من استكشاف الحضارة المصرية القديمة من مختلف العصور في متحف الغردقة، المقرر أن يفتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار يوم السبت المقبل.

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ترامب يسعى لإحداث انقسام داخل الحزب الديمقراطي

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التهنئة إلى المنافس الذى يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز، الأحد، على فوزه الساحق في المؤتمر الانتخابي بولاية نيفادا، حيث يبدو أن ترامب يسعى لإحداث انقسام في الحزب الديمقراطي.

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بسبب كورونا.. النمسا توقف حركة القطارات من وإلى إيطاليا

أعلنت شركة "أو إي بي بي" النمساوية الحكومية للسكك الحديدية، الأحد، عن تعليق جميع رحلات القطارات مع إيطاليا المجاورة بعد اكتشاف حالتي إصابة محتملتين بفيروس كورونا عند الحدود.

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الاحتلال يشن غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الأحد، سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

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