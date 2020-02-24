الأول بالتعاون مع القطاع الخاص.. تعرف على متحف الغردقة في 10 معلومات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

يفتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يوم السبت المقبل 29 فبراير، متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر .

وتفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الأحد، اللمسات النهائية لأعمال المشروع، تمهيدًا للافتتاح المرتقب.

وينشر "الخليج 365" 10 معلومات عن المتحف قبل الافتتاح ومنها:

1ـ مساحة المتحف تبلغ 3 آلاف متر مربع، وهو أول متحف في مصر يُبنى بالشراكة مع القطاع الخاص.

2ـ الحكومة لم تتحمل مليمًا في تكلفة إنشاءه ويعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر.

3ـ يضم المتحف آثارًا فرعونية ويونانية ورومانية ومسيحية وإسلامية وحديث معاصر وخاصة بالأسرة العلوية.

4ـ سعر تذكرة الدخول للمتحف تبلغ 200 جنيه للأجنبي، و100 للطالب الأجنبي.

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5ـ يضم المتحف مبنى الاستقبال وقاعات العرض ومنطقة خدمات الزائرين، وفاترينات العرض والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض.

6ـ المتحف مجهز باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار وعمليات التأمين وبوابات الكشف عن المعادن.

7ـ وضع جميع اللوحات الإرشادية بالمتحف لتحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية، ولوحات شارحة للقطع الأثرية المعروضة.

8ـ يضم المشروع مطوية خاصة بالمتحف لإرشاد الزائرين بالمعلومات الأثرية والفنية اللازمة خلال جولتهم.

9ـ يعد المتحف أحد مظاهر جذب السياح والترويج للآثار المصرية ونشر الوعي الأثري لدى أبناء المحافظة وزوارها.

10ـ يبرز سيناريو العرض الخاص المتحف، عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور.



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