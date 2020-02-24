وزير الخارجيّة البريطاني السابق: إسرائيل صدّرت أسلحة بمليارَيْ دولار إلى إيران

كشف وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو، عن مفاجأة بشأن تعاون إيران وإسرائيل معا لتدمير العراق.

وأوضح الوزير الذي تولى حقيبة الخارجية البريطانية من جوان 2001 حتى ماي 2006، في مقابلة تلفزيوينة مساء الخميس إن إسرائيل وإيران نسقتا وتعاونتا مباشرة فيما بينهما في المجالات العسكرية والاستخباراتية لتدمير العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات من القرن الماضي (1980 - 1988).

وأفاد سترو أن قيمة الصادرات الإسرائيلية من السلاح لإيران بلغت ملياري دولار وقتها.

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وقال سترو في حديثه المطول، إن إسرائيل منحت إيران معلومات عن مواقع عسكرية غربي العراق، وقامت إيران بقصفها، وإيران بدورها قدمت لإسرائيل الكثير من الصور لمفاعل تموز النووي العراقي، فقامت إسرائيل بتدميره.

ودعا وزير الخارجية البريطاني السابق العرب ألا يصدقوا كل ما يقال عن المؤامرات، وأن يثقوا بأنفسهم عوضا عن الاكتفاء بإلقاء اللوم على الجانبين، الأمريكي والبريطاني، معتبرا أن المنطقة العربية "ملعونة" بالنفط، الذي سينضب في النهاية، وإذا أراد العرب الخروج من هذه اللعنة، فعليهم تقليل الاعتماد على النفط.