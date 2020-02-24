كوريا الجنوبية..وفاتان جديدتان و161 إصابة بكورونا

مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية وفاتين و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 763 مصابا. وسجلت هيئة السيطرة على الأمراض الوقاية الوفاة السابعة بفيروس كوفيد19، بعد تسجيل وفيتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ترتبط بتفشي المرض بكنيسة يسوع تشينتشونغي في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة امرأة عمرها 61 عاما حضرت أكثر من قداس هناك بالفيروس الأسبوع الماضي.

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