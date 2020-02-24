بومبيو يدعو لوضع حد لقتل المتظاهرين في العراق وتلبية مطالبهم

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أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، مساء الأحد، على التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في مختلف المجالات، بما يحفظ سيادته وتحقيق ازدهاره.

وشدد بومبيو على ضرورة الالتزام بحماية الدبلوماسيين والقوات والمنشآت الأميركية وقوات التحالف في العراق.

وحثّ بومبيو رئيس الوزراء العراقي المكلف على حل الخلافات مع الزعماء السياسيين الأكراد والسنة، لضمان نجاح حكومته، داعياً بغداد إلى وضع حد لقتل المتظاهرين، واتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية مطالبهم.

هذا وقد دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين شيوخ وأمراء العشائر والقبائل العراقية إلى الوقوف مع التظاهرة المليونية يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أن المتظاهرين مصممون على مواصلة تظاهراتهم ضد المحاصصة الطائفية والحزبية.

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وكانت مصادر أمنية وطبية قد قالت إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصين، الأحد، وأصابت 11 عندما فتحت النار على محتجين في بغداد.

وكان آلاف المتظاهرين خرجوا إلى ساحة التحرير والنفق المجاور وسط هتافات ضد الطبقة الحاكمة والأحزاب الفاسدة.

كما طالب المتظاهرون رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبدالمهدي، بمنع قوات مكافحة الشغب من الاعتداء على المحتجين قرب ساحة الخلاني.