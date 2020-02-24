شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسمح لغير المقيمين بمغادرة ووهان بؤرة تفشي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بلدية ووهان اليوم أن السكان غير المقيمين بصورة دائمة في المدينة المفروض عليها عمليا حجر صحي منذ شهر بسبب تفشي وباء كورونا المستجدّ، وسيُسمح لهم بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم عوارض الإصابة بالفيروس ولم يحصل أي احتكاك بينهم وبين مصابين بالفيروس.

ومدينة ووهان الواقعة في وسط الصين والبالغ عدد سكانها حوالى 11 مليون نسمة تخضع عمليا منذ 23 يناير لحجر صحي بعدما قطعت السلطات الصينية كل المواصلات المؤدية منها وإليها في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء الذي ظهر لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في المدينة في أواخر ديسمبر الماضي وانتشر إلى سائر أنحاء الصين وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.