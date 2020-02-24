شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة قاسية تنتظر مؤسس «ويكيليكس» أمام القضاء الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
ومن المتوقع أن يتظاهر العديد من مؤيدي أسانج خارج المحكمة خلال الجلسة، التي من المحتمل أن تستمر لعدة أشهر.
وحث أسانج ومحاموه وأنصاره بريطانيا على إطلاق سراحه. ويقولون إن المواطن الأسترالي البالغ من العمر 48 عامًا لن يحصل على محاكمة عادلة في الولايات المتحدة وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 175 عامًا في حالة إدانته.
كما حثت دونجا مياتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، بريطانيا على عدم السماح بتسليم أسانج، قائلة إن القضية تثير مخاوف مهمة بشأن حرية الصحافة وحماية حقوق مسربي المعلومات حول الفساد.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية أنها تتهم أسانج بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010.
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