شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: فيروس «كورونا» لم ينشأ في سوق للمأكولات البحرية والان نبدء بالتفاصيل
وقال باحثون من مؤسسة "شيشوانجبانا تروبيكال بوتانيكال جاردن" التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم والمعهد الصيني لأبحاث المخ إن فيروس "كورونا"2 تم استيراده بدلا من ذلك من مكان آخر.
وتتبع الفريق بقيادة دكتور يو وينبين بيانات جينومية لـ93 من عينات فيروس/سارس-كوف2-) المقدمة من 12 دولة في محاولة لرصد مصدر العدوى وتفهم كيفية انتشارها.
وطبقا لما توصل إليه العلماء إنه بينما انتشر الفيروس سريعا داخل سوق "هوانان" لبيع المأكولات البحرية بالجملة في ووهان، كان هناك أيضا تفش في ديسمبر و6 يناير.
وطبقا للدراسة، التي نُشرت في الموقع الإلكتروني للمعهد يوم الخميس الماضي، أشار تحليل إلى أن فيروس كورونا تم استيراده من خارج السوق.
وأضافت الدراسة "السوق المكتظ زاد من انتشار سارس-كوف2 ونشره في المدينة بأكملها في أوائل ديسمبر 2019 ".
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