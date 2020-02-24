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شكرا لقرائتكم بومبيو يدعو لوقف العنف في العراق وتلبية مطالب المتظاهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، مساء الأحد، على التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في مختلف المجالات، بما يحفظ سيادته وتحقيق ازدهاره.
وشدد بومبيو على ضرورة الالتزام بحماية الدبلوماسيين والقوات والمنشآت الأميركية وقوات التحالف في العراق.
وحثّ بومبيو رئيس الوزراء العراقي المكلف على حل الخلافات مع الزعماء السياسيين الأكراد والسنة، لضمان نجاح حكومته، داعياً بغداد إلى وضع حد لقتل المتظاهرين، واتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية مطالبهم.
هذا وقد دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين شيوخ وأمراء العشائر والقبائل العراقية إلى الوقوف مع التظاهرة المليونية يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أن المتظاهرين مصممون على مواصلة تظاهراتهم ضد المحاصصة الطائفية والحزبية.
وكانت مصادر أمنية وطبية قد قالت إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصين، الأحد، وأصابت 11 عندما فتحت النار على محتجين في بغداد.
وكان آلاف المتظاهرين خرجوا إلى ساحة التحرير والنفق المجاور وسط هتافات ضد الطبقة الحاكمة والأحزاب الفاسدة.
كما طالب المتظاهرون رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبدالمهدي، بمنع قوات مكافحة الشغب من الاعتداء على المحتجين قرب ساحة الخلاني.
من جهته، دعا رئيس البرلمان العراقي إلى اجتماعٍ، اليوم الاثنين، لتحديد موعد جلسة الثقة في الحكومة.
يأتي ذلك فيما كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، أن هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقدُ صباح اليوم الاثنين اجتماعاً خاصاً لبحث المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة، وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في مجلس النواب.
وأضاف الكعبي، في بيان صحافي، أنه من المؤمل أن يكون الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي، لاسيما أن المدة القانونية للتكليف شارفت على الانتهاء، ولم يعد هناك وقت كافٍ لحسم موضوع تشكيل الحكومة.
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