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سلطات الصين سمحت لغير المقيمين في ووهان بمغادرة المدينة الموبوءة

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أعلنت بلدية ووهان الإثنين أنّ السكّان غير المقيمين بصورة دائمة في المدينة المفروض عليها عملياً حجر صحّي منذ شهر بسبب تفشّي وباء كورونا المستجدّ فيها، سيُسمح لهم بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم عوارض الإصابة بالفيروس ولم يحصل أيّ احتكاك بينهم وبين مصابين بالفيروس.

ومدينة ووهان الواقعة في وسط ​الصين​ والبالغ عدد سكّانها حوالى 11 مليون نسمة تخضع عملياً منذ 23 كانون الثاني لحجر صحّي بعدما قطعت السلطات الصينية كل المواصلات المؤدّية منها وإليها في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء الذي ظهر لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في المدينة في أواخر كانون الأول وانتشر إلى سائر أنحاء الصين وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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