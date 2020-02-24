الصحة المغربية نفت ما تردد عن تسجيل إصابة بكورونا لطالب إفريقي

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ في بيان أنه "على إثر ما تم تداوله بشأن تسجيل حالة إصابة إيجابية ب​فيروس كورونا​ المستجد لأحد الطلبة الأفارقة بالكلية المتعددة التخصصات في مدينة الناضور، فإن الأمر مجرد شائعة مغرضة هدفها خلق الهلع والبلبلة في صفوف المواطنين"، مؤكدة أنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس، سواء بمدينة الناضور أو بغيرها من المدن المغربية".

وكشفت أن نتائج التحليل سلبية لجميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وعددها 13 حالة.