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الصحة المغربية نفت ما تردد عن تسجيل إصابة بكورونا لطالب إفريقي

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أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ في بيان أنه "على إثر ما تم تداوله بشأن تسجيل حالة إصابة إيجابية ب​فيروس كورونا​ المستجد لأحد الطلبة الأفارقة بالكلية المتعددة التخصصات في مدينة الناضور، فإن الأمر مجرد شائعة مغرضة هدفها خلق الهلع والبلبلة في صفوف المواطنين"، مؤكدة أنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس، سواء بمدينة الناضور أو بغيرها من المدن المغربية".

وكشفت أن نتائج التحليل سلبية لجميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وعددها 13 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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