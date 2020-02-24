161 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية

أعلنت السلطات في ​كوريا الجنوبية​، تسجيل 161 حالة إصابة مؤكدة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 763 شخصا وذلك بعد يوم واحد من رفع ​الحكومة​ مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.

كما أعلنت أيضا المراكز الكورية لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها سابع حالة وفاة بسبب الفيروس وهي لرجل عمره 62 عاما من ​مستشفى​ في منطقة تشيونغدو التي شهدت ارتفاعا في ​حالات​ الإصابة المؤكدة إلى جانب دايجو المجاورة في الأسابيع الأخيرة.