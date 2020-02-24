أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، تسجيل 161 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 763 شخصا وذلك بعد يوم واحد من رفع الحكومة مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.
كما أعلنت أيضا المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سابع حالة وفاة بسبب الفيروس وهي لرجل عمره 62 عاما من مستشفى في منطقة تشيونغدو التي شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة المؤكدة إلى جانب دايجو المجاورة في الأسابيع الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 161 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.