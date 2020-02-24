إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار بسوق شعبية بولاية تكساس الأميركية

أعلن قائد شرطة مقاطعة هاريس بولاية ​تكساس​ الأميركية إيد جونزاليز ، إن مسلحا أطلق النار فى سوق شعبية فى مدينة هيوستون وأصاب سبعة أشخاص وتم اعتقال مشتبه به فى موقع الهجوم.

وأضح انه "لم يصب أحد بجروح خطيرة، بعض الإصابات ربما نتجت عن ارتداد الرصاص، وتم اعتقال رجل فى الموقع".

وكانت الشرطة الأميركية قد أعلنت، مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، فى عملية ​إطلاق نار​ أثناء تنظيم مسابقة لمعركة الديوك فى منطقة باكويما التابعة لـ"لوس أنجلوس".