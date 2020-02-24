تسجيل 150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "​فيروس كورونا​ المستجد" في ​الصين​ إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها باستثناء حالة وفاة واحدة في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين باستثناء هونغ كونغ وماكاو إلى أكثر من 77 ألف إصابة بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوباي.