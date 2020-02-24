تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل ثاني إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجدّ لدى إسرائيلي كان على متن ​سفينة​ الرحلات السياحية "دايموند برنسيس" التي فرضت عليها السلطات اليابانية حجراً صحياً، قبل إعادته إلى بلاده، مؤكدة أن "المريض وضع في الحجر الصحي وهو لم يصب بالمرض في إسرائيل".

كما أمرت الوزارة نحو مئتي تلميذ بملازمة منازلهم لمدة 14 يوما بعدما تبيّن أنهم كانوا على تواصل مباشر مع سيّاح كوريين جنوبيين ثبتت إصابتهم بالفيروس.