مصادر الجمهورية:اعمال اللجان الوزارية المنعقدة في السراي مستمرة يومياً

كشفت مصادر مطلعة، انّ اعمال اللجان الوزارية المنعقدة في ​السراي الحكومي​، ولا سيما منها تلك المعنية بالملفات النقدية والإقتصادية، مستمرة بنحو شبه يومي بعيدًا من الأضواء.

ولفتت لـ"الجمهورية"، الى انّ "ابرز ما تركّز عليه اللجنة مواكبة المقترحات التي قدّمها وفد ​صندوق النقد الدولي​ التي كانت تصل تباعاً الى السراي الحكومي، فور انتهاء اي لقاء يعقده الوفد في اي مكان أو في مبنى مصرف ​لبنان​، حيث عُقدت الإجتماعات الأهم والأكثر بحثًا في التفاصيل ولا سيما منها الأرقام الدقيقة التي لا يمكن بناء اي اقتراح من دون التثبت منها وقراءتها كما يجب".

وأشارت الى انّ المشارك البارز في معظم اعمال اللجنة المالية والنقدية التي عُقدت في اجواء من التكتم الشديد كان ​وزير العمل​ السابق المحامي الدولي ​كميل ابو سليمان​، الذي يتولّى الشق المتصل بالحوكمة القانونية الدولية لتحديد طريقة التعاطي مع ازمة "سندات اليوروبوند"، في اعتباره من اهل الخبرة في تسويقها. كذلك ارتبطت مشاركته بمصير فض العروض الخاصة باستدراج المكتب الدولي الذي سيمثل لبنان في اي مفاوضات تتصل بمصير هذه السندات، سواء قرّر دفعها في مواعيدها او العكس والمراحل اللاحقة.