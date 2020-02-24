مصادر "الجمهورية":نتائج الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي إيجابية

أكّدت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية"، انّ نتائج الاجتماعات مع وفد ​صندوق النقد الدولي​ كانت ايجابية جدًا، مشيرة، انّ الوفد الذي يغادر ​بيروت​ اليوم، أبلغ الى المسؤولين ال​لبنان​يين الاستعداد لمعاودة ارسال فريق من الصندوق في اي وقت اذا دعت الحاجة.

وكشفت هذه المصادر، أنّ الوفد "ابدى تعاوناً تاماً"، لافتة الى انّه "طلب من ​الحكومة اللبنانية​ وضع برنامج مالي شامل، على ان يتولّى هو تقديم المشورة والتوصيات في شأن هذا البرنامج الذي سيقارب المسائل الآتية: تطور ​العجز​ في ​المالية العامة​ وسبل معالجته، كيفية خفض اصل ​الدين العام​ وكلفة خدمته وصولًا الى امكان استيعابهما، والعجز في ميزان المدفوعات (الحساب الخارجي) ووسائل احتوائه، ووضع ​القطاع المصرفي​ في ظل ​الأزمة​ التي اصابت البنوك وخيارات التعامل معه".

واشارت المصادر، إلى "انّ الحكومة طلبت حصرًا المشورة التقنية، وبالتالي فإنّ ما يطرحه الصندوق ليس مُلزِماً، إلاّ اذا طلب لبنان الدخول في برنامج مشترك معه، وهو امر ليس مطروحاً".

وكشفت "انّ الحكومة سترسل الى الصندوق الخطة الإنقاذية الشاملة ليعطي رأيه فيها، بعدما يكون ​مجلس الوزراء​ قد انتهى من انجازها خلال اسبوع او عشرة ايام".