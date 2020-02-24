تسجيل حالة جديدة مفترضة لفيروس كورونا في تورونتو

أعلن مسؤولو ​الصحة​ فى مقاطعة أونتاريو الكندية، أن هناك حالة جديدة مفترضة ل​فيروس كورونا​ المستجد فى مدينة تورنتو. وأوضح المسؤولون إن امرأة وصلت إلى كندا قادمة من ​الصين​ ،ذهبت إلى ​مستشفى​ تورنتو مصابة بحالة سعال متقطع، حيث تم إجراء تحليل للمرأة عن الفيروس، وتم إرسالها إلى المنزل لعزلها لأن الأعراض التى كانت تعانى منها كانت خفيفة. وأضاف المسؤولون إن الاختبارات التى أجرتها ​المرأة​ جاءت إيجابية بالنسبة للفيروس. وأكد مسؤولو الصحة فى أونتاريو أن المرأة "اتبعت جميع البروتوكولات وارتدت قناعا طوال رحلاتها إلى تورونتو".

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