الجمهورية: جلسة حكومية في قصر بعبدا خاصة بفيروس كورونا

أوضحت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ ​مجلس الوزراء​ دُعي الى جلسة استثنائية عند الاولى بعد ظهر غد في ​القصر الجمهوري​، وعلى جدول اعماله بند واحد يتعلق بفيروس ​الكورونا​ والإجراءات المتخذة في شأنه على كل المستويات، وحسم المواقف المتناقضة من موضوع وقف الرحلات الجوية بين ​لبنان​ والدول التي سُجلت فيها ​اصابات​ بالوباء.

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