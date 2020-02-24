طارق المرعبي: المواطن موجوع والمعالجات بالكمامات

تساءل عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​طارق المرعبي​، أنه "طالما ​الدولة​ لديها ممتلكات كثيرة، فلماذا اللجوء لتحميل المواطنين وصغار المودعين أعباء إضافية وندفعهم ثمن الادارة السيئة؟". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، قال المرعبي: "فلتتحمل الدولة مسؤوليتها ولو لمرة واحدة، هي استدانت وعليها أن تسدد وليس المواطن، ونتساءل أين أصبحت ملاحقة ​الأموال المنهوبة​؟ المواطن موجوع! والمعالجات بالكمامات".

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