أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن "الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا في لبنان تتعافى بشكل جيد وصحتها جيدة، وقد فحصنا 33 مسافرا وكانت النتائج سلبية تماما فيما يخص الإصابة بفيروس كورونا، أي أنه لم يصاب أي منهم بالفيروس.
ولفت حسن، في حديث تلفزيوني، الى أن "وزارة الصحة تجري فحوصا كاملة على كل قادم من الأراضي السورية أو مغادر إليها، وسنطرح خلال الاجتماع الوزاري غدا توصية بفحص القادمين على متن الطائرات قبل دخولهم".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن: سنطرح توصية بفحص القادمين على متن الطائرات قبل دخولهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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