عاتكة بري: ما من سبب مقنع للتهافت على الكمامات وما من ضرورة لإقفال المدارس

أكدت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة عاتكة بري "وجود شفافية بتعاطي وزارة الصحة مع الكورونا، والوزارة تقوم باعلان حالات الاصابات فور ورودها وبعد التأكد منها وفي لبنان لا يخفى شيئا، ومعلومات التوعية حول الكورونا موجودة على موقع وزارة الصحة، والوزارة تقوم بدورات تدريبية للممرضات في المستشفيات والصيادلة".
وشددت بري على أنه "لا داع للهلع، وما من سبب مقنع للتهافت على الكمامات، وعلميا الكمامات عدة أنواع وكل نوع لديه وظيفة، و"الماسك" يوضع فقط في حال وجود حالة مرضية في المحيط"، معتبرة أنه "ما من ضرورة لإقفال المدارس، وموضوع الإقفال تقرره وزارة الصحة والتربية، فهناك عدة معطيات يجب أن تدرس حتى يقرر إقفال المدارس".
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