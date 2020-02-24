كوريا الجنوبية تسجّل حالتي وفاة إضافيتين بكورونا

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سيول: أعلنت سيول الإثنين تسجيل حالتي وفاة إضافيتين و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ليرتفع بذلك إلى 763 إجمالي عدد المصابين بالفيروس التنفّسي في كوريا الجنوبية، ثاني أكبر بؤرة للوباء في العالم بعد الصين.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان إنّ 129 من هذه الإصابات الجديدة مرتبطة بـ"كنيسة يسوع شينشيونجي" في مدينة دايغو (جنوب)، حيث يُعتقد أن إحدى المصليات في هذه الكنيسة، وهي امرأة ستّينية كانت تجهل أنّها مصابة بالفيروس، نقلت العدوى إلى رفاقها ولا سيّما أثناء القداديس.

وأضاف أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى سبع بعد وفاة مريضين.

وباتت كوريا الجنوبية ثاني أكبر بؤرة للوباء بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

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والأحد رفعت كوريا الجنوبية إلى أقصى درجة مستوى التأهب للتصدّي للوباء.

وقال الرئيس مون جاي-إن في أعقاب اجتماع للحكومة الأحد إن فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض كوفيد-19 "يمرّ في نقطة تحوّل، بحيث ستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة".

وأضاف "سترفع الحكومة مستوى التأهب إلى أعلى مستوياته، وفقاً لتوصيات الخبراء، من أجل تعزيز التدابير التي تهدف إلى التصدّي لهذا الوباء".

ومع الحصيلة الجديدة التي نشرتها سيول الإثنين لم تعد سفينة الرحلات السياحية "دايموند برينسيس" الراسية في ميناء يوكوهاما بضواحي طوكيو تعتبر ثاني أكبر بؤرة للوباء في العالم، إذ إنّ عدد المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية تخطى عدد من أصيبوا على متن السفينة الموبوءة.